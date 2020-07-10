В Пулково в пятницу отменили вылет самолетов в Тюмень и Екатеринбург

Информации о задержанных рейсах из Пулково нет. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

Информации о задержанных рейсах из Пулково нет. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

Сегодня в аэропорту Северной столицы отменили вылет всего лишь двух авиарейсов.

В пятницу, 10 июля, из Пулково не вылетят самолеты в Тюмень и Екатеринбург. Согласно данным онлайн-табло на официальном сайте воздушной гавани Санкт-Петербурга, пассажиры должны были вылететь по первому направлению в 2:05, по второму – в 21:05.

Информации о задержанных рейсах из Пулково нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о прибытии в петербургский аэропорт самолета из Китая. На борту находились россияне, которые не смогли вернуться до этого из-за коронавируса.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.