В Пулково в пятницу отменили вылет самолетов в Тюмень и Екатеринбург

В Пулково в пятницу отменили вылет самолетов в Тюмень и Екатеринбург
Информации о задержанных рейсах из Пулково нет. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

Сегодня в аэропорту Северной столицы отменили вылет всего лишь двух авиарейсов.

В пятницу, 10 июля, из Пулково не вылетят самолеты в Тюмень и Екатеринбург. Согласно данным онлайн-табло на официальном сайте воздушной гавани Санкт-Петербурга, пассажиры должны были вылететь по первому направлению в 2:05, по второму – в 21:05.

Информации о задержанных рейсах из Пулково нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о прибытии в петербургский аэропорт самолета из Китая. На борту находились россияне, которые не смогли вернуться до этого из-за коронавируса.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
аэропорт пулково новости спб отмена рейсов


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Герой»: петербуржец догнал на Колтушском шоссе пьяного водителя ...
На Савушкина среди ночи вспыхнула легковушка
В России началась завершающая стадия испытаний вакцины от Covid-19
Пушков объяснил предложение ввести санкции против ругающих Россию артистов
На Стародеревенской прорвало трубу с холодной водой
В Пулково в пятницу отменили вылет самолетов в Тюмень и Екатеринбург
На раннюю смерть может влиять длительность быстрого сна
Джоли и Питт нашли компромисс в вопросе опеки над детьми