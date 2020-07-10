В России началась завершающая стадия испытаний вакцины от Covid-19

Девяти участникам эксперимента ввели один компонент вакцины, еще девяти — второй. Фото: pixabay

Девяти участникам эксперимента ввели один компонент вакцины, еще девяти — второй. Фото: pixabay

В России началась финальная стадия клинических испытаний вакцины от инфекции COVID-19, которые проводят Национальный исследовательский центр им. Гамалеи и Минобороны России.

Соответствующие испытания начались 18 июня. Состояние участников испытаний вакцины хорошее, жалоб на самочувствие или негативных реакций нет.

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на информацию военного ведомства, первую группу добровольцев выпишут 15 июля, а 13 июля второй группе введут второй компонент вакцины.

По данным специалистов, сведения, полученные во время исследования «свидетельствуют о формировании у добровольцев первой и второй групп иммунного ответа на введение вакцины от коронавируса COVID-19».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге выросла смертность более чем на 50 процентов. Речь идет об июне – многие скончались из-за нфицирования коронавирусом.