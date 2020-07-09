В Петербурге выросла смертность более чем на 50%

В Петербурге выросла смертность более чем на 50%
Статистика удручающая из-за коронавируса. Фото: pixabay.com

Речь идет об июне – многие скончались из-за коронавируса.

Об этом стало известно сегодня, 9 июля. Обо всем сообщает комитет по делам записи актов гражданского состояния. За первую половину 2020 года в Санкт-Петербурге скончалось на 12,9% человек больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Отмечается, что 90% скончавшихся болели коронавирусом, некоторые скончались от последствия тяжелых хронических заболеваний.

В июне 2020 года смертность выросла на 55% по сравнению с июнем 2019 года. Показатель вырос во всех регионах страны в связи с пандемией, рассказывают эксперт. Так, в Ленинградской области смертность за первое полугодие выросла на 13%.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Сестрорецкий курорт» возвращает облик времен Серебряного века. Воссозданное здание должны ввести в эксплуатацию уже этой осенью.

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