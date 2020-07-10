В Петербурге в пятницу будет прохладно и сыро

В Петербурге в пятницу будет прохладно и сыро
В городе пройдут кратковременные дожди. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В Северной столице сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Выходящим из дома горожанам следует прихватить с собой зонтик из-за кратковременных дождей.

В пятницу, десятого июля, температура воздуха в дневное время составит 19-21 градусов тепла. В темное время суток столбик термометра опустится до плюс 11-13 градусов.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер в городе ожидается западный, юго-западный, днем 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление почти не изменится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в городе на Неве перестанут курсировать ночные автобусы. Они помогали горожанам добраться до места назначения в связи с ранним закрытием метро.

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