В России предложили провести деноминацию рубля

В России предложили провести деноминацию рубля
Эксперт уверен, что возвращение копейки поспособствует большему доверию российской валюте. Фото: pixabay.com

Аналитик и руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев высказал предположение о необходимости провести деноминацию отечественной валюты.

По словам Разуваева, это связано с резко возросшим количеством наличных в России. По последним оценкам Центробанка, в июне текущего года объем банкнот достиг рекордной отметки в 11,6 триллионов рублей. То есть, на каждого гражданина, включая детей, приходится около 80 тысяч рублей.

Это говорит о развитии теневой экономики, которую «вскроет» деноминация валюты. При этом замена рубля, по оценкам Разуваева, будет недорогой и все затраты полностью лягут на Центробанк. К примеру, стоимость бутылки воды после деноминации снизилась бы до 30-70 копеек, а доллар — до 70 копеек. Однако аналитики, опрошенные изданием «Ведомости», с сомнением относятся к необходимости применения радикальной меры, напоминая о народной панике и крупных расходах бизнеса, неизбежных при деноминации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что PayPal прекращает денежные переводы по России.

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