Элайджа Вуд хочет сняться в сериале по «Властелину колец»

Актер удивил поклонников неожиданным заявлением.

Об этом стало известно сегодня, 11 июля. Обо всем сообщает IndieWire. Актер Элайджа Вуд, полюбившийся многим после съемок во «Властелине колец», может принять участие в съемках сериала по мотивам трилогии. Артист не знает, хотят ли задействовать в сюжете его персонажа Фродо, но если да, то он готов снова сыграть ему. Вуд подчеркнул, что ему бы этого хотелось.

Напоминаем, что недавно съемочная группа заявила о готовности приступить к работе после перерыва из-за пандемии коронавируса. Съемки пройдут в различных областях Новой Зеландии – там же снималась трилогия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сын автора «Властелина колец» умер, не дожив до ста лет. Последние годы Кристофер Толкин жил во Франции со своей женой.