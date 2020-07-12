В Пулково в воскресенье отменили три авиарейса

В петербургском аэропорту сегодня отметили три рейса. Об этом стало известно благодаря данным официального электронного табло.

Пассажиры не вылетят из Северной столицы в Тюмень, Москву и Якутск.

Причины, по которым рейсы отменили, на настоящий момент неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково приземлился самолет из Душанбе. На родину вернулись 142 человека – они все это время находились за границей из-за коронавирусной инфекции нового типа.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. Уже 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию пандемией.