В Пулково в воскресенье отменили три авиарейса

В Пулково в воскресенье отменили три авиарейса
Причины отмены рейсов неизвестны. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

В петербургском аэропорту сегодня отметили три рейса. Об этом стало известно благодаря данным официального электронного табло.

Пассажиры не вылетят из Северной столицы в Тюмень, Москву и Якутск.

Причины, по которым рейсы отменили, на настоящий момент неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково приземлился самолет из Душанбе. На родину вернулись 142 человека – они все это время находились за границей из-за коронавирусной инфекции нового типа.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. Уже 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию пандемией.

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