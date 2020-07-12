В России завершились испытания первой в мире вакцины от Covid-19

Добровольцев разделили на две группы, первая из которых получила одну дозу вакцины, вторая — две. Фото: pixabay

Добровольцев разделили на две группы, первая из которых получила одну дозу вакцины, вторая — две. Фото: pixabay

Сеченовский университет успешно завершил испытания первой в мире вакцины от инфекции Covid-19 на добровольцах. Такое заявление сделал директор Института трансляционной медицины и биотехнологий университета Вадим Тарасов.

Клинические испытания велись с 18 июня. Первую группу добровольцев выпишут 15 июля, вторую — на пять дней позже.

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев отметил, сообщили РИА Новости, что задачей данного этапа было показать безопасность вакцины для здоровья человека, что было сделано.

Лукашев добавил, что на сегодняшний день никаких проблем с самочувствием у добровольцев нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на территории России провели более 23 млн тестов на Covid-19.