В Петербурге сотрудник полиции поймал выпавшую из окна 89-летнюю пенсионерку

Сотрудник полиции, который поймал пенсионерку. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Сотрудник полиции, который поймал пенсионерку. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге сотрудник полиции поймал пожилую женщину, которая выпала из окна.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел вечером 11 июля в Калининском районе. В полицию поступило сообщение о том, что в окне жилого здания заметили пенсионерку.

Прибывший на место происшествия сотрудник полиции сумел поймать на руки 89-летнюю пенсионерку, получив при этом травму. Пострадавшую увезла скорая. Ее состояние оценивается, как тяжелое. Если бы не действия сотрудника полиции, последствия могли быть намного серьезнее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петроградском районе сотрудники полиции проводят проверка по факту получения травм ребенком. В полицию поступило сообщение о том, что из квартиры дома по Петровскому проспекту, увезли шестилетнего ребенка на скорой.