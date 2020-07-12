В небе надо Петербургом заметили гало (фото)

В небе над Петербургом и Ленинградской областью в воскресенье, 12 июля заметили необычное природное явление – гало. Очевидцы поделились снимками в соцсетях.

«Вот такое красивое гало сегодня в Форносово»,- пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Некоторые пользователя Сети связали появление гало с Днем святых апостолов Петра и Павла.

«Так и у нас в Питере тоже было. Сегодня день св. Петра в честь которого назван наш город. Небеса отметились», — написали очевидцы, которые заметили необычное явление в Петербурге.

Гало́; также а́ура, нимб, орео́л — группа атмосферных оптических явлений, которая характеризуется возникновением вторичного свечения вокруг источника света, как правило, Солнца или Луны. Обычно имеет форму круга, кольца, дуги, светового столба.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что автор поста выложил фотографии радуги, раскинувшейся в небе над безлюдным городом. К нему присоединились и другие петербуржцы, которые любуются природным явлением, сидя дома.