В России зафиксирован рост цен на анальгин

В России резко подорожал анальгин. По мнению экспертов, это связано с ростом стоимости импортных фармсубстанций, из которых делают отечественные таблетки.

Средняя цена на анальгин российского производства в июне выросла на 26,5% относительно того же месяца год назад.

Как сообщили «Известия», согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, цены на этот препарат возросли больше чем на четверть. Сейчас самая дешевая цена упаковки с 10 таблетками составляет 17 рублей, еще год назад пачка стоила 14 рублей.

Также было зафиксировано, что в некоторых аптеках обезболивающие подорожали на 38 %.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в США нашли новые лекарства против коронавирусной инфекции нового типа. Одно из лекарств использует против гепатита С, другое для борьбы с вирусами.