В США нашли новые лекарства против коронавируса

Пока что эффективность препаратов не доказана, но потенциал у них есть.

Об этом стало известно сегодня, 9 июля. Обо всем говорится в статье, опубликованной в журнале Cell Research. Ученые из Америки обнаружили сразу несколько препаратов, которые благодаря своему составу могут быть эффективными в борьбе с коронавирусом. Выявленные соединения могут подавить репликацию в клетках человека, но пока что об эффективности препарата говорить рано.

Одно из лекарств использует против гепатита С, другое для борьбы с вирусами. Один из них может помочь не только людям, но и кошкам, заразившимся коронавирусом.

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