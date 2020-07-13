В понедельник в Петербурге будет тепло и дождливо

В понедельник в Петербурге будет тепло и дождливо
В городе пройдут кратковременные дожди. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В понедельник в Северной столице ожидается переменная облачность и кратковременные дожди. Горожанам следует захватить зонтик перед выходом из дома.

В понедельник, 13 июля, в городе будет облачная с прояснениями погода. Как сообщила пресс-служба управления МЧС по Петербургу, температура воздуха днем поднимется до 19-21 градусов тепла.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», будет дуть западный, северо-западный ветер со скоростью до девяти метров в секунду. Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге резко подешевели цены на авиабилеты.

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