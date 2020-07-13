Названа новая схема финансового мошенничества через рекламу

Вся заманчивость такой рекламы именно в том, что с первого взгляда непонятно, какие услуги предлагаются. Фото: Pixabay

Вся заманчивость такой рекламы именно в том, что с первого взгляда непонятно, какие услуги предлагаются. Фото: Pixabay

Мошенники стали заманивать россиян массовой рекламой с лозунгами типа «Зарабатывай с нами». Об этом рассказал глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

По его словам, такая реклама не содержит конкретики, и именно из-за массового характера стала привлекательной. Мошенники играют на желании человека заработать и используют эмоциональные призывы.

Как сообщили РИА Новости, эксперт подчеркнул, что за время ситуации с Covid-19 объем подобных рекламных роликов превысил объемы рекламы от традиционных участников рынка финансовых услуг.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мошенники придумали новый способ обмана на сайтах бесплатных объявлений. Они оставляют на Avito и «Юле» объявления о продаже товаров по низкой стоимости.