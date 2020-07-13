В Петербурге «мост глупости» поймал еще одну ГАЗель

В Петербурге «мост глупости» поймал очередную ГАЗель. Повреждения оказались незначительны.

Дорожный инцидент случился в понедельник, 13 июля. Фотографиями транспортного средства очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Водитель большегруза попал в аварию во время проезда под Софийской улицей по Ленсоветовской дороге. В результате ГАЗель застряла.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что машина опрокинула ГАЗель на перекрестке Полюстровского и Блюхера. Обстоятельства столкновения транспортных средств выясняются.