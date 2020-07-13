В США начали расследовать еще одно задержание афроамериканца с применением удушения

Полиция американского города Аллентауна начала расследование после действий своих сотрудников при задержании афроамериканца.

Появилось видео с задержанием, которые опубликовало местное отделение организации Black Lives Matter, сообщает телеканал ABC.

На видео трое сотрудников полиции прижимают к земле афроамериканца, при этом его руки скованы за спиной наручниками. Один из полицейских сначала рукой, а потом и коленом прижимал голову и шею мужчины к земле.

Таким же образом задерживали афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб при задержании. После рассмотрения дело будет передано в прокуратору.

В США начались протесты после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицией в Миннеаполисе. Один из правоохранителей повалил его на землю и прижимал шею коленом в течение семи минут. При этом задержанный не сопротивлялся. Флойд кричал, что не может дышать, однако полиция игнорировала его жалобы. В результате он потерял сознание и умер после госпитализации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что демонстранты развели большой костер в ходе протестов у Белого дома.