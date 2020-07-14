Россияне назвали признаки идеальной работы

Россиянам не так уж важно, чтобы работа приносила удовольствие. Фото: pixabay.com

Россиянам не так уж важно, чтобы работа приносила удовольствие. Фото: pixabay.com

Они убеждены, что в первую очередь важна высокая зарплата.

Об этом стало известно 14 июля. Обо всем сообщает сервис для подбора персонала «Работа.ру», пишут РИА Новости. В опросе приняли участие 4,6 тысяч пользователей сервиса, а также 2,5 тысячи пользователей мессенджера Viber из разных регионов России. Говоря об идеальной работе, на первое место граждане поставили зарплату – она важнее всегда, считают респонденты. О стабильности высказались 58% россиян, еще 48% хотели бы хороший коллектив.

Также россияне назвали важным фактором комфортные условия труда, близость к дому. Малое количество опрошенных считают, что работа должна приносить удовольствие и помогать самореализовываться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Forbes составил рейтинг самых успешных молодых звезд России.