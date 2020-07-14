Эксперт рассказал, почему мясо может быстро испортится

В первую очередь это происходит из-за неправильно выставленной температуры.

О том, почему мясо может быстро испортиться рассказала руководитель отдела научно-прикладных и технологических разработок Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН Виктория Насонова В разговоре с радио Sputnik. Она отметила, что главная причина быстрой порчи мяса – это нарушение холодной цепи. Важно, чтобы мясо хранили при температуре от -1,5 до 4 градусов – не выше и не ниже. Эксперт напомнила, что прежде чем попасть на прилавки магазинов, мясо проходит несколько этапов транспортировки и на одном из них может возникнуть проблема.

Отмечается, что чревато носить мясо в тележке по магазину долгое время. Лучше всего сразу положить его в сумку-холодильник или термопакет. Что касается мяса «с душком», то его лучше не употреблять даже после термообработки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти подорожали мясо и колбаса.