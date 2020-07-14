На КАД ночью произошло серьезное ДТП – пострадали двое

Непонятно, в каком они состоянии, но обоих госпитализировали.

Об этом стало известно сегодня, 14 июля. Обо всем сообщает 78.ru, ссылаясь на собственные источники. Все случилось на внутреннем кольце КАД в ночь с понедельника на вторник. Там столкнулся МАЗ и автомобиль дорожных служб – первая машина влетела по непонятной причине во вторую.

После этого на место прибыли медики, которые приняли решение о госпитализации двух человек. Подробностей об их состоянии нет, сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Брестском бульваре «встретились» Kia и Porsche. Больше всего в ДТП пострадала вторая машина- у иномарки, судя по опубликованным в соцсетях фото, повреждена передняя часть авто.