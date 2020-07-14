В Петербурге признаны безработными уже 100 тысяч человек

Безработица, по прогнозам специалистов, вырастет до 130 тысяч человек. Фото: pixabay.com

Безработица, по прогнозам специалистов, вырастет до 130 тысяч человек. Фото: pixabay.com

С начала пандемии, которая серьезно ударила по всем сферам деятельности, данный показатель увеличился в 10 раз.

Данную статистику привел сегодня, 14 июля, на пресс-конференции ТАСС, специалист отдела мониторинга городского комитета по труду и занятости Михаил Кузнецов. Он рассказал, что лишь за сутки количество безработных увеличилось на 518 человек. Если же брать самое начало введения коронавирусных ограничений, то с апреля по сегодняшний момент без работы остались 90 тысяч петербуржцев.

Представители Смольного предполагают, что такие показатели могут быть связаны не только с пандемией, но и с увеличением пособия по безработице. Напомним, сейчас оно составляет 12132 рублей. Данная социальная поддержка оказывается для граждан, потерявших работу с 1 марта (их количество составляет 40% от общего числа безработных), и продлится до августа.

Также было отмечено, что количество людей, устраивающихся на работу уменьшается. Если за первый квартал нашли работу 16,8 тысяч человек, то за второй квартал трудоустроились лишь 5,8 тысяч.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что безработица в России с апреля выросла в 3,5 раза.