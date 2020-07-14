Ученые проверили, какое влияние на рыбок оказывают сети 4G и 5G

Для беспроводных сетей 4G и 5G используются радиоволны определенной частоты — 3,5 ГГц. Биологи из Университета Орегона, находящегося в США, решили выяснить, оказывают ли они какое-либо воздействие на эмбрионы рыбок. Во время исследования они выбрали рыбок данио-рерио.

Икринки опустили в специальный резервуар, а после начали воздействовать на них волнами по прошествии 6 часов после их оплодотворения. Спустя три дня были изучены возможные изменения, которые произошли в ходе эксперимента.

Однако, ничего любопытного отметить не удалось. Смертность и морфология икринок осталась на обычном уровне, реакция на свет также осталась неизменна. Интерес вызвали лишь некоторые нарушения сенсомоторных функций. Теперь биологи будут изучать этот момент в ходе дополнительных экспериментов.

Но уже сейчас можно отметить, что радиоволны, с помощью которых люди могут пользоваться мобильной связью и сетями нового поколения, не влияют сильно на организм.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новость о взаимосвязи 5G и коронавируса назвали фейком.