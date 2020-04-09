Новость о взаимосвязи 5G и коронавируса назвали фейком

Один из врачей заявил, что якобы 5G отрицательно влияет на здоровье человека.

Об этом стало известно сегодня, 9 апреля. Обо всем сообщает ТАСС. Все началось с интервью врача для газеты Het Laatste Nieuws. Он связал появление коронавируса с установлением оборудование 5G в Ухане. Эксперт убежден, что человечество пока недооценивает вред, наносимый вышками.

Материал, к слову, удалили с сайта издания спустя несколько часов, но его успели растащить на цитаты. Спустя некоторое время фейк подхватили другие СМИ и пользователи социальных сетей. В результате коронавирус назвали биологическим оружием.

Напоминаем, что gazeta.spb.ru уже обращалась к МТС за комментарием. В компании заверили, что нет оснований думать, что 5G негативно сказывается на здоровье людей.

«Мы призываем не поддаваться панике и тревоге из-за слухов и домыслов из социальных сетей, а также доверять информации из проверенных, авторитетных источников»,

— отметили в МТС.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сотовый оператор опроверг связь 5G и коронавируса.