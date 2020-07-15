В Петербурге пятый день снижается заболеваемость Covid-19

Всего с начала пандемии в городе коронавирусом заразились 28 406 человек. Фото: Pixabay

Всего с начала пандемии в городе коронавирусом заразились 28 406 человек. Фото: Pixabay

Согласно статистике Петербург демонстрирует снижение заболеваемости Covid-19 пятый день подряд.

Так, 9 июля было выявлено 300 новых случаев заражения коронавирусом, 10 июля — 296, 11 июля — 293, 12 июля — 291, 13 июля — 281 и 14 июля — 264 случаев.

Всего с начала пандемии в Северной столице коронавирусом заразились 28 406 человек, из них 1 676 умерли, 21 746 — смогли побороть болезнь.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на первом месте по количеству заболевших на территории РФ остается Москва, второе место занимает Петербург, следом идет Свердловская область.