Власти выплатили российским семьям 555 млрд рублей

Почти все средства, выделенные на эти меры, были потрачены. Фото: pixabay.com

Почти все средства, выделенные на эти меры, были потрачены. Фото: pixabay.com

Речь идет о выплатах, которые выделили на содержание детей возрасте от 3 до 16 лет.

Об этом стало известно сегодня, 15 июля. Обо всем сообщается на сайте Минфина. Президент России Владимир Путин распорядился о выплате 10 тысяч рублей семьям, в которых есть дети в возрасте от трех до 16 лет. Затем он посчитал, что их нужно продлить и на июль. За текущий месяц из бюджета на поддержку детей потратили более 555 миллиардов рублей. Примерно столько же Россия зарабатывает на нефти и газе во втором квартале 2020 года. Отмечается, что это 99% средств, выделенных на эти меры. До сих пор некоторые семьи просят оформить выплаты. В Минфине уверяют, что средства поступят всем как можно быстрее.

На прошлой неделе в ведомстве рассказали, что выплаты получили родители 26 миллионов детей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России предложили провести деноминацию рубля.