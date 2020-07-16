Петербуржцы за день сдали более 70 литров крови

В Северной столице завершили сбор плазмы. В «Фонде Доноров» подвели результаты проведенной 15 июля летней акции доноров.

На пяти пунктах переливания крови 159 доноров сдали 71,5 литра цельной крови.

По данным фонда, особый вклад внесли студенты — они не только стали донорами, но и помогали в качестве волонтеров. Всего за час своего времени горожане внесли реальный вклад в жизни тех, чья судьба может висеть на волоске.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что доноры Петербурга сдали почти 300 литров крови. Порядка 700 петербуржцев за неделю откликнулись на призывы сдать кровь, чтобы помочь пациентам больниц