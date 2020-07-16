Twitter возобновил работу после информации о массовом взломе

Компания Twitter изучает проблему с рядом аккаунтов. Фото: Pixabay

Компания Twitter изучает проблему с рядом аккаунтов. Фото: Pixabay

После сообщений о многочисленных взломах аккаунтов известных людей в Twitter начали изучать проблему. К настоящему моменту работа соцсети восстановлена.

Компания изучила причины взлома аккаунтов знаменитостей. Пока шли проверки, пользователи не могли поменять пароль, а также в отдельных случаях невозможно было публиковать сообщения.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на аккаунт технической поддержки Twitter, сейчас ведется расследование инцидента и принимаются меры для устранения проблемы с безопасностью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пользователи из ряда стран жаловались на сбой в работе Twitter. Больше всего сообщений поступило из Соединенных Штатов.