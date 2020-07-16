Четверг в Петербурге будет теплым и дождливым

Четверг в Петербурге будет теплым и дождливым
На юго-востоке города пройдут небольшие осадки. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Жителям Северной столицы следует захватить зонтик, сегодня в городе ожидается дождливая погода. Об этом рассказал ведущий специалист ООО «Центр ФОБОС» Михаил Леус.

В четверг, 16 июля, в городе будет облачная с прояснениями погода. Леус рассказал на своей странице в Facebook, что на юго-востоке Петербурга пройдут небольшие осадки.

Столбик термометра в дневное время поднимется до 19-21 градусов тепла. Будет дуть северный ветер, атмосферное давление почти не изменится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в четверг в Пулково обошлось практически без отмены рейсов. Из-за введенных ограничений на фоне пандемии коронавируса количество отмененных рейсов зашкаливало. Постепенно ситуация восстанавливается, однако международное авиасообщение до сих пор ограничено.

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