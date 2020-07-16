В России провели больше 24 млн тестов на коронавируса

С начала пандемии в России провели более 24 млн тестов на наличие коронавирусной инфекции. Из них 298 тыс. — за последние сутки, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора 16 июля.

Под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирус в России остаются 273,2 тыс. человек.

По данным на 15 июля, в стране зарегистрировано свыше 746 тыс. случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 523 тыс. 249 человек, скончались 11 тыс. 770 зараженных.

Вспышка неизвестной пневмонии произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Ученые выяснили, что возбудитель болезни — коронавирус нового типа. В мире подтверждено более 13,5 млн случаев COVID-19. Больше всего зараженных в США, Бразилии, Индии, России и Перу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 16 июля в Москве можно бесплатно сдать ПРЦ-тест на коронавирус. Анализы принимаются в 207 поликлиниках столицы. Учреждения готовы принимать до 50 тыс. человек в сутки.