Минфин пообещал не трогать накопления россиян

Их не будут использовать для восполнения дефицита бюджета.

Об этом стало известно 16 июля. Информацией поделились в ТАСС. Замминистра экономики Тимур Максимов заявил, что на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса в обществе появились слухи об изъятии государством денег со вкладов граждан. Он отметил, что это слухи и нужно их расценивать как спекуляции.

Максимов подчеркнул, что никакие накопления россиян не будут использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета страны. Правительство не планирует прибегать к подобным мерам для решения проблем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что власти выплатили российским семьям 555 млрд рублей. Речь идет о выплатах, которые выделили на содержание детей в возрасте от 3 до 16 лет.