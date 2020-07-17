Минфин пообещал не трогать накопления россиян

Минфин пообещал не трогать накопления россиян
Россияне могут не переживать. Фото: pixabay.com

Их не будут использовать для восполнения дефицита бюджета.

Об этом стало известно 16 июля. Информацией поделились в ТАСС. Замминистра экономики Тимур Максимов заявил, что на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса в обществе появились слухи об изъятии государством денег со вкладов граждан. Он отметил, что это слухи и нужно их расценивать как спекуляции.

Максимов подчеркнул, что никакие накопления россиян не будут использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета страны. Правительство не планирует прибегать к подобным мерам для решения проблем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что власти выплатили российским семьям 555 млрд рублей. Речь идет о выплатах, которые выделили на содержание детей в возрасте от 3 до 16 лет.

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