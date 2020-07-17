Водителя BMW судят за пьяную езду по Петербургу

Водителя BMW судят за пьяную езду по Петербургу
Мужчина сел за руль пьяным. Фото: pixabay.com

Фрунзенский районный суд Петербурга рассмотрит уголовное дело о езде в пьяном виде. Местного жителя второй раз поймали в нетрезвом состоянии за рулем BMW 520.

По данным следствия, дорожная полиция остановила мужчину 27 февраля 2020 года. Он находился за рулем BMW с явными признаками алкогольного применения. Проходить медицинское освидетельствование водитель отказался.

В ходе проверки документов выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду и был лишен прав на полтора года. На момент задержания указанный срок еще не истек, сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Обвинительное заключение по делу утверждено. Материалы направлены во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в багажнике пьяного водителя в Петербурге обнаружили радиостанцию и 30 автомобильных регистрационных номерных знаков.

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Водителя BMW судят за пьяную езду по Петербургу