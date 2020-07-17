СК поделился подробностями расследования убийства Николая II и его семьи

Все обстоятельства инцидента пока выяснить не удалось. Фото: Pixabay

Все обстоятельства инцидента пока выяснить не удалось. Фото: Pixabay

Эксперты пытаются выяснить, как именно были уничтожены тела.

Об этом стало известно сегодня, 17 июля. Подробностями расследования поделилась старший следователь по особо важным делам при председателе СК Марина Молодцова, пишут «Известия». Был проведен следственный эксперимент, в результате которого выяснилось, что тела российского императора и его семьи не могли уничтожить с помощью серной кислоты и огня. Таким образом, опровергнута одна из версий сотрудников правоохранительных органов.

Также она отметила, что доказано — в подвале Ипатьевского дома, где расстреляли семью Николая II, вполне могли поместиться все 11 потерпевших и участников расстрела.

Напоминаем, что все случилось летом 1918 года в Екатеринбурге. Не все тела удалось найти, а обстоятельства смерти семьи императора до сих пор окутаны тайнами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что суд продлил арест расстрелявшему сослуживцев Шамсутдинову.