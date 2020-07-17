На Новомалиновской вспыхнул ангар с мусорными пакетами

В Красногвардейском районе Петербурга загорелся ангар. Спасатели справились с огнем всего за полчаса.
Пожар произошел сегодня, 17 июля, на Новомалиновской дороге, 6. Там находится производство мусорных пакетов. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам части в 13:17.
Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, возгорание случилось в металлическом строении высотой 12 метров и размерами 10 на 60 метров. Ангар был накрыт брезентом. Он-то и загорелся.
В 13:42 спасатели ликвидировали открытое горение. Сейчас идет проливка и разборка. 50 человек, которые были в строении, выбежали на улицу самостоятельно.
Обошлось без пострадавших.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Караваевской десять спасатели тушили гараж. На ликвидацию огня сотрудникам пожарно-спасательной части потребовалось примерно полчаса