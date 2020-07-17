На Новомалиновской вспыхнул ангар с мусорными пакетами

Во время происшествия никто не пострадал и не погиб. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Во время происшествия никто не пострадал и не погиб. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Красногвардейском районе Петербурга загорелся ангар. Спасатели справились с огнем всего за полчаса.

Пожар произошел сегодня, 17 июля, на Новомалиновской дороге, 6. Там находится производство мусорных пакетов. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам части в 13:17.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, возгорание случилось в металлическом строении высотой 12 метров и размерами 10 на 60 метров. Ангар был накрыт брезентом. Он-то и загорелся.

В 13:42 спасатели ликвидировали открытое горение. Сейчас идет проливка и разборка. 50 человек, которые были в строении, выбежали на улицу самостоятельно.

Обошлось без пострадавших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Караваевской десять спасатели тушили гараж. На ликвидацию огня сотрудникам пожарно-спасательной части потребовалось примерно полчаса