В Украине после введения американской вакцины от коронавируса скончались четыре военных

Мужчины умерли от осложнений, вызванных инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 18 июля. Обо всем сообщил представитель пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой ЛНР Александр Мазейкин. В Украине действие американской вакцины от коронавируса проверяли на 15 добровольцах, десять из них были заражены инфекцией. В результате у восьми пациентов ухудшилось самочувствия и их пришлось класть в реанимацию. Еще пятеро скончались – среди них было четверо военных. Причина – осложнения, вызванные коронавируса.

Отмечается, что врачи не смогли помочь добровольцам, так как не знали состав препарата. Вакцину могут также использовать в некоторых учреждениях Харьковской области.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач просит прививаться осенью от гриппа в связи с пандемией коронавируса.