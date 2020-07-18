Погибшая фигуристка лечилась от эпилепсии

Погибшая фигуристка лечилась от эпилепсии
В Instagram фигуристки начали появляться слова соболезнования. Фото: instagram.com/alexandrovskaya.k/

Тренер рассказал, что первый приступ случился еще в январе.

Об этом стало известно сегодня, 18 июля. Обо всем пишут РИА Новости. Тренер чемпионки мира среди юниоров в парном катании Екатерины Александровской рассказал, что девушка в январе узнала об эпилепсии – тогда у нее случился первый приступ. Врачи говорили, что спортсменке лучше отказаться от карьеры в пользу здоровья. Они отмечали, что подобное может повториться в любой момент и нельзя рисковать.

Тренер отметил, что некоторым спортсменам ничего не мешает строить профессиональную карьеру. Он пытался убедить Александровскую не бросать кататься, но родственники настояли, чтобы она поступала в университет.

«Я не сомневался, что она поступит в любой вуз»,

— убежден тренер.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что адвокаты Ефремова намерены объяснить ДТП приступом эпилепсии у актера.

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