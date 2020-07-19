Автомобилистов предупредили о двухдневных ограничениях движения на КАД из-за ремонта

Автомобилистов предупредили о двухдневных ограничениях движения на КАД из-за ремонта
Автомобилистам порекомендовали учитывать данную информацию при планировании маршрута. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Из-за ремонтных работ на въезде на ЗСД с КАД со стороны Парашютной улицы будет ограничено движение.

Так, автомобилисты не смогут проехать по крайней левой полосе с 08:00 19 июля до 08:00 следующего дня. Как сообщили в пресс-службе ООО «Магистраль Северной столицы», движение по крайней левой полосе ограничат в тот же промежуток времени с 20 до 21 июля.

Водителям порекомендовали учитывать данную информацию при планировании маршрута.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, о новых ограничениях на улицах Санкт-Петербурга с 17 июля. Для пешеходов будет обеспечен безопасный проход на время производства работ.

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