Отдыхающие завалили Кузьмоловский карьер мусором

Отдыхающие завалили Кузьмоловский карьер мусором
Свалка на Кузьмоловском карьере. Фото: vk.com/spb_today

Пользователи соцсетей пожаловались на кучи мусора, появившиеся на Большом Кузьмоловском карьере в Ленинградской области.

Об этом сообщают подписчики группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», которые побывали сегодня на карьере в Кузьмолово. По их словам, территорию карьера завалили люди, приезжающие отдохнуть на озере. Они устроили огромную свалку из пакетов с остатками еды, бутылками и одноразовой посудой.

«Последствия отдыха на карьере в Кузьмолово. Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки», — так подписала свой пост подписчица, опубликовавшая фотографии свалки.

«Так сложно забрать мусор с собой и выбросить на ближайшей мусорке», — пишут в комментариях пользователи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Новомалиновской вспыхнул ангар с мусорными пакетами.

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