Дети восемь минут провисели вверх тормашками на сломавшемся аттракционе

В Нальчике в парке аттракционов сломалась карусель, на которой находились люди. Они провели восемь минут вниз головой.

Инцидент произошел в воскресенье, 19 июля, в парке аттракционов в Нальчике. Там остановилась карусель, в результате чего дети восемь минут висели вверх тормашками. Как сообщается в инстаграм-аккаунте парка аттракционов, остановка карусели была вызвана сбоем в подаче электроэнергии.

В сообщении руководства парка говорится, что аттракцион был в исправном состоянии и до этого проходил все проверки на безопасность.

Сообщается, что из-за некого сбоя аттракцион остановился для перевода на ручной режим. Несмотря на сообщения СМИ, что дети провисели так почти десять минут, администрация сообщает, что пассажиры покинули карусель «буквально через 5 минут».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборге начали работать аттракционы, дети ходят без масок.