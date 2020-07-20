У дома на Ленинском подожгли Mercedes бизнесмена

У дома на Ленинском подожгли Mercedes бизнесмена
Автомобиль облили неизвестной жидкостью и подожгли. Фото: unsplash.com

Полиция Кировского района Петербурга начала проверку после возгорания автомобиля Mercedes-Benz GL 350. Записи с камер наблюдения показали, что машину подожгли.

Сообщение о пожаре поступило в ночь на 19 июля. Прибыв на место, полицейские обнаружили сгоревший Mercedes 2014 года выпуска. Машина была припаркована у дома 104 по Ленинскому проспекту.

Записи с камер наблюдения показали, что возгорание произошло около 2:21 часов ночи. Неизвестный мужчина подошел к иномарке, облил её из бутылки и поджег, после чего с места происшествия скрылся.

Автомобиль принадлежит индивидуальному предпринимателю 1972 года рождения.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Принимаются меры по розыску поджигателя. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на территории гостиничного комплекса в Василеостровском районе Петербурга загорелась баня. Из здания эвакуировали восемь человек.

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