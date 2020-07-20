У дома на Ленинском подожгли Mercedes бизнесмена

Полиция Кировского района Петербурга начала проверку после возгорания автомобиля Mercedes-Benz GL 350. Записи с камер наблюдения показали, что машину подожгли.

Сообщение о пожаре поступило в ночь на 19 июля. Прибыв на место, полицейские обнаружили сгоревший Mercedes 2014 года выпуска. Машина была припаркована у дома 104 по Ленинскому проспекту.

Записи с камер наблюдения показали, что возгорание произошло около 2:21 часов ночи. Неизвестный мужчина подошел к иномарке, облил её из бутылки и поджег, после чего с места происшествия скрылся.

Автомобиль принадлежит индивидуальному предпринимателю 1972 года рождения.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Принимаются меры по розыску поджигателя. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.