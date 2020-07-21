В России выдают меньше кредиток, чем в 2019 году

Доля одобренных заявок понизилась на 8%.

Об этом стало известно сегодня, 21 июля. Обо всем пишут РИА Новости, ссылаясь на бюро кредитных историй «Эквифакс». Количество выданных кредитных карт за год упало на 8%. Отмечается, что одобряют лишь 31% заявок. Все дело в нестабильной экономической обстановке в стране – организации не хотят лишний раз рисковать, понимая, что из-за пандемии коронавируса некоторые россияне остались без доходов.

Эксперты также заметили, что спрос на кредитные карты упал. Ожидается, что к осени ситуация изменится в лучшую сторону – банки перестанут волноваться и начнут давать больше займов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Минфин пообещал не трогать накопления россиян. Их не будут использовать для восполнения дефицита бюджета.