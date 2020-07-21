Россиянам рассказали, при каких условиях они полетят в Турцию

Рейсы могут возобновить не раньше августа.

Об этом стало известно сегодня, 21 июля. Обо всем пишет «Интерфакс», ссылаясь на собственные источники в одной из авиакомпаний. Российские туристы вполне могут рассчитывать на то, что полетят отдыхать в Турцию уже этим летом. Сейчас этот вопрос является основным для переговоров. Ожидается, что первые самолеты на курорты улетят не раньше августа из Москвы. О регионах пока речи не идет.

«Чартерное сообщение требует отдельной работы, которая включает формирование расписания (…), работу с туроператорами по обеспечению рентабельной загрузки воздушных судов»,

— объяснил источник агентства.

При этом вряд ли будет возобновлено массовое чартерное авиасообщение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Турции рассказали, когда может возобновиться авиасообщение с Россией.