В Луцке освободили заложников: террористу грозит 15 лет тюрьмы

В Луцке освободили заложников: террористу грозит 15 лет тюрьмы
Мужчину задержали. Фото: pixabay.com

Пассажиры остались живы – с ними все в порядке.

Об этом стало известно сегодня, 21 июля. Обо всем пишет ТАСС. В украинском Луцке наконец смогли освободить пассажиров, взятых в заложники террористом. Мужчину задержали после того, как бойцы СБУ взяли машину штурмом. В результате никто не пострадал – все заложники остались живы.

Напоминаем, что все случилось во вторник утром. Мужчина захватил автобус, а затем позвонил в правоохранительные органы и заявил о минировании транспортного средства. Он также потребовал, что президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан посмотреть фильм «Земляне». Политик согласился, но после запись удалил из социальных сетей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге мужчину арестовали за оправдание терроризма в интернете.

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