Эксперты оценил шансы эпидемии бубонной чумы в России

Он заявил, что переживать в целом не о чем.

Об этом стало известно 21 июля. Обо всем пишут РИА Новости. Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова, профессор Владимир Никифоров рассказал, насколько вероятна эпидемия бубонной чумы в России. Эксперт считает, что вспышки не будет по нескольким причинам. Во-первых, врачи умеют лечить болезнь, во-вторых, заразиться один человек от другого не может. Он подчеркнул, что чума распространена в мире и это «не экзотика». Никифоров убежден, что «ничего нам не грозит» и отметил, что жители Китая и Монголии часто болеют бубонной чумой.

Напоминаем, что переносчиками заболевания являются блохи, живущие на грызунах. Сейчас их отлавливают, чтобы не допустить распространения чумы на территории России.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Америке подтвержден случай заражения бубонной чумой.