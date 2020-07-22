В Петербурге в среду похолодание сопроводят дожди и грозы

В Петербурге в среду похолодание сопроводят дожди и грозы
В городе ожидаются дожди. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Жителям Северной столицы не стоит ждать сегодня хорошей погоды. Температурный фон будет ниже положенных значений.

Как рассказал ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус, погоду в Санкт-Петербурге будет формировать тыловая, холодная часть циклона, центр которого в середине дня выйдет в Карелию.

Синоптик сообщил на своей странице в Facebook, что в городе ждут облачную погоду с дождями и грозами. Столбик термометра сегодня поднимется до +21 градуса, а ветер может разогнаться до 11 м/с.

Атмосферное давление изменится мало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту Пулково в среду отменили вылет пяти рейсов. Самолеты, рейсы которых не были отменены, отправятся в назначенное время.

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