За сутки в России скончались 165 пациентов с Covid-19

За сутки в России скончались 165 пациентов с Covid-19
За все время в стране умерло 12 тыс. 745 человек. Фото: pixabay

На территории России за минувшие сутки подтвердили 165 случаев смерти пациентов, у которых врачи диагностировали коронавирус.

Как сообщил оперштаб по борьбе с болезнью, за все время в стране умерло 12 тыс. 745 человек. Побороть болезнь за последние 24 часа смогли 9 тыс. 669 человек.

Выявлено за стуки 5 тыс.862 новых случая инфицирования. Число активных случаев на 22 июля составляет 204 тыс. 392. Всего заболели за время пандемии 789 тыс. 190 человек, а выздоровели — 572 тыс. 53 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эпидемиолог назвал срок окончания пандемии коронавируса. По словам эпидемиолога, в настоящее время сложно спрогнозировать вторую волну Covid-19.

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