Уголовное дело о ДТП с участием Михаила Ефремова поступило в суд

Документы рассмотрят по существу в Пресненском московском суде.

Актер Михаил Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения из-за которого по неосторожности произошла смерть человека. Суд зарегистрировал дело сегодня, 22 июля. Об этом сообщают РИА-новости с ссылкой на пресс-секретаря суда.

Расследование уголовного дела продолжалось в течение 40 дней.

Согласно версии следствия, 8 июня в центре Москвы Ефремов вылетел на встречную полосу на своем внедорожнике. Это привело к столкновению с «Ладой», за рулем которой находился курьер Сергей Захаров. От полученных травм он скончался в больнице. Выяснилось, что на момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В настоящий момент Ефремов находится под домашним арестом. Ему грозит тюремное заключение сроком до 12 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что адвокат Ефремова прокомментировал слухи о своей отставке.