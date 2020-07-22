Друг Юрия Антонова прокомментировал его попадание в больницу

Певец накануне был вынужден отправиться в одну из московских клиник из-за проблем с ногой.

Рассказал о ситуации его друг, бизнесмен Андрей Ковалев. Его слова приводит издание «Московский Комсомолец». К сожалению он не располагает информацией о состоянии певца, но высказал опасения из-за того, что Антонов не берет трубку. Ковалев звонил ему несколько раз после того, как узнал про госпитализацию, но ответа не последовало.

Также Ковалев рассказал, что созванивался с композитором последний раз пару недель назад. Видеться же друзьям не удавалось из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Антонов срочно отправлен в одну из клиник Москвы. Выяснилось, что ему была сделана операция, которая прошла успешно. Как сейчас себя чувствует певец — неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что певец Юрий Антонов попал в больницу в Москве.