Перечислены самые популярные песни 2020 года в России

В рейтинг попали песни и на русском языке. Фото: pixabay.com

В рейтинг попали песни и на русском языке. Фото: pixabay.com

За первую половину года пользователи чаще всего искали трек белорусский группы Intelligency под названием August.

Об этом стало известно сегодня, 22 июля. Обо всем пишет «Афиша Daily» со ссылкой на данные сервиса Shazam. В первой половину 2020 года россияне чаще всего пытались найти песню коллектива родом из Беларуси – им полюбилась песня August. На втором месте оказался The Weeknd – недавно у артиста вышел новый альбом и трек Blinding Lights понравился слушателям больше всего. Тройку лидеров замыкает песня дуэта Тайпан & Agunda «Луна не знает пути». Он принес популярность молодым людям.

Напоминаем, что в конце 2019 года приложение также составляло список самых искомых песен. Первое место заняла американская певица Билли Айлиш с ее суперхитом Bad Guy.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что The Rolling Stones намерены запретить Трампу использовать их песни в своих политических целях.