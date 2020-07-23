В Петербурге коронавирус подхватили еще 184 человека

В Петербурге медики ежедневно проверяю горожан на коронавирус. За прошедшие сутки болезнь выявили у 184 человек.

Об этом стало известно сегодня, 23 июля. Согласно данным оперштаба по борьбе с болезнью, в целом по России инфекцию нашли у 5 848 человек в 83 регионах. Из них 27,7 процентов не заметили симптомов. Кроме того, специалисты зафиксировали 147 летальных исходов, 8 277 человек смогли побороть вирус.

В Ленобласти нашли 45 пациентов с коронавирусом.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что получить вакцину против инфекции Covid-19 можно будет не ранее первой половины следующего года. Об этом рассказали во Всемирной организации здравоохранения.