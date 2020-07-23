В ВОЗ заявили, что вакцинация от Covid-19 начнется не раньше 2021 года

Получить вакцину против инфекции Covid-19 можно будет не ранее первой половины следующего года. Такое заявление сделал директор программы Всемирной организации здравоохранения по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан.

По его словам, чтобы убедиться в безопасности и эффективности препаратов, нужно время. Специалист добавил, что необходимо оставаться реалистами относительно сроков получения препарата.

Как сообщили РИА Новости, Райан отметил, что в настоящее время организация работает над обеспечением равного доступа к вакцине для всех людей на планете.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вторая волна коронавируса может оказаться опаснее первой.