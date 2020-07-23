В России за сутки коронавирус выявили у 5 848 человек

В России за сутки коронавирус выявили у 5 848 человек
Граждан просят использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах. Фото: pixabay

В России за минувшие сутки выявили 5 848 новых случаев заболевания Covid-19. Общее число инфицированных в стране достигло 795 038.

Под наблюдением медиков лечатся 201 816 пациентов. Большинство из них переносят болезнь в легкой форме.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией, за сутки 8 тыс. 277 человек смогли побороть болезнь, 147 человек с подтвержденным диагнозом скончались.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге коронавирусную инфекцию подхватили еще 184 человека. В Ленобласти нашли 45 пациентов с Covid-19.

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